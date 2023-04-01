Волосы встанут дыбом: какой должна была быть Людмила в фильме «Москва слезам не верит» (фото)

Ирина Муравьева не раз представала на экране в образе вчерашней школьницы. Многие зрители помнят и любят артистку по роли в фильме «Москва слезам не верит», где ее героиня Людмила готова на все, чтобы найти свое место в столице.

Согласно сюжету Людмиле не больше 20 лет, поэтому перед Муравьевой встала непростая задача. Дело в том, что, когда снималась картина, артистке было 30 лет, поэтому внешне она не тянула на молоденькую девушку.

Выглядеть в ленте Меньшова актриса должна была так, как выглядела, играя, например, в спектакле «Сказка о четырех близнецах» 1972 года. Это одна из первых ролей артистки, ставшей впоследствии одной из главных звезд советского кинематографа.

Муравьеву спасло то, что во второй серии ее героиня показана уже в зрелом возрасте. По этой причине поклонники не придали значения тому, как нелепо она смотрелась на экране в амплуа юной провинциалки.