Волосы встанут дыбом: что за кадром творил «мальчик с сачком» из культовой комедии

«Мальчик с сачком» из легендарной комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» увековечил себя единственной фразой. Колоритный школьник с обаятельной улыбкой произнес коронную: «А чой-то вы тут делаете, а?». Без него картина была бы не такой запоминающейся. Однако на съемках юный актер доставлял немало хлопот.

Вячеслав Царев столкнулся с режиссером ленты Элемом Климовым в троллейбусе. Мальчик покорил его своей необычной внешностью, которая у каждого вызывала улыбку. Так Климов пригласил Царева в свой новый фильм — упустить такого колоритного юношу он не мог.

Однако на съемках Вячеслав принес режиссеру немало хлопот. Царев тайком баловался сигаретами, и это дошло до Элема Германовича. Он вызвал подопечного к себе, чтобы провести с ним профилактическую беседу.

Вячеслав подошел с плотно сжатыми губами и не произносил ни слова. Когда же он начал оправдываться после «лекции» Климова, то из его рта стали вылетать мыльные пузыри. Оказывается, чтобы перебить табачный запах, мальчик наелся зубной пасты.

Вот так чудил Царев на съемках культовой комедии. От его поступка хочется то ли браться за голову, то хохотать до истерики.