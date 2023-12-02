Волосы пересадил, пластику сделал: Соседов помолодел на 10 лет после преображения

Сергей Соседов покоряет отечественное телевидение. Не так давно он стал ведущим шоу «За гранью», а также регулярно оказывается в студиях других программ. Из-за этого телеведущий решил уделить время собственному преображению.

Сначала Соседов отважился на пересадку волос. Он избавился от залысин и добился одинаковой густоты волос по всей голове. А совсем недавно отправился на подтяжку лица.

Пользователи Сети остались в восторге от преображения 55-летнего Соседова. Обсуждая свежие снимки, они осыпали телеведущего комплиментами. По их мнению, за прошедшие несколько месяцев звезда экрана превратился в другого человека и выглядит теперь моложе как минимум на 10 лет.