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Волосы пересадил, пластику сделал: Соседов помолодел на 10 лет после преображения

2 декабря 2023 11:15
Волосы пересадил, пластику сделал: Соседов помолодел на 10 лет после преображения

Звезда экрана начал активно следить за собой.

Сергей Соседов покоряет отечественное телевидение. Не так давно он стал ведущим шоу «За гранью», а также регулярно оказывается в студиях других программ. Из-за этого телеведущий решил уделить время собственному преображению.

Сначала Соседов отважился на пересадку волос. Он избавился от залысин и добился одинаковой густоты волос по всей голове. А совсем недавно отправился на подтяжку лица.

Пользователи Сети остались в восторге от преображения 55-летнего Соседова. Обсуждая свежие снимки, они осыпали телеведущего комплиментами. По их мнению, за прошедшие несколько месяцев звезда экрана превратился в другого человека и выглядит теперь моложе как минимум на 10 лет.

Волосы пересадил, пластику сделал: Соседов помолодел на 10 лет после преображения

«Хорошо выглядит», «Молодец, что решился», «Помолодел сразу, приятно взглянуть», — делятся мнением пользователи Сети.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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