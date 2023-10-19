Волосы дыбом: в Сети обсуждают свадьбу маленькой цыганки, которую насильно выдали замуж
Смотреть без слез невозможно.
На просторах Интернета часто появляются видео о жизни и обычаях цыган. Одно из них шокировало пользователей.
В ролике родные готовят невесту к свадьбе: помогают надеть белое платье, фату, сделать макияж и прическу. На первый взгляд — ничего необычного, но только если не брать во внимание тот факт, что будущей жене на вид не больше 10 лет и замуж ее выдают насильно.
Судя по выражению лица девочки, она не до конца понимает, что происходит. В конце видео в кадре появляется мужчина не первой свежести. Он берет за руку маленькую цыганку, на глазах которой наворачиваются слезы, и ведет в другой дом, где уже накрыт стол. В Сети развернулись споры о том, кто этот «потрепанный чемодан» — отец невесты или жених. Большинство зрителей сошлись во мнении, что все-таки отец, поскольку жених тоже, вероятнее всего, еще ребенок.
Россиян возмутили подобные традиции. Многие считают, что такое возможно только «в мире животных». Народ не понимает, куда смотрят правоохранительные органы.
«У ребенка бюст пустой, на лице страх, она даже еще не выросла до детородного возраста. Мужикам только повод выставить бутылки. Варварские традиции. Про любовь и речи быть не может», «Они не оформляют браки в ЗАГСе. Поэтому все цыганки имеют статус матерей-одиночек, получают пособия за это и пособия как малоимущие. И все прочие дотации от государства», «Она же совсем ребенок. Как же так», «Бедная девочка», — сокрушаются в Сети.