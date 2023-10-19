Волосы дыбом: в Сети обсуждают свадьбу маленькой цыганки, которую насильно выдали замуж

На просторах Интернета часто появляются видео о жизни и обычаях цыган. Одно из них шокировало пользователей.

В ролике родные готовят невесту к свадьбе: помогают надеть белое платье, фату, сделать макияж и прическу. На первый взгляд — ничего необычного, но только если не брать во внимание тот факт, что будущей жене на вид не больше 10 лет и замуж ее выдают насильно.

Судя по выражению лица девочки, она не до конца понимает, что происходит. В конце видео в кадре появляется мужчина не первой свежести. Он берет за руку маленькую цыганку, на глазах которой наворачиваются слезы, и ведет в другой дом, где уже накрыт стол. В Сети развернулись споры о том, кто этот «потрепанный чемодан» — отец невесты или жених. Большинство зрителей сошлись во мнении, что все-таки отец, поскольку жених тоже, вероятнее всего, еще ребенок.

Россиян возмутили подобные традиции. Многие считают, что такое возможно только «в мире животных». Народ не понимает, куда смотрят правоохранительные органы.