Волосы дыбом: заявление Кононова про «Большую перемену» шокировало россиян
Счастье от всесоюзной славы длилось недолго.
Прогремевшая на всю страну «Большая перемена» сделала исполнителей ролей безумно популярными. Однако, сыгравший роль Нестора Петровича Михаил Кононов славе оказался не рад.
Мало того, что работа в кадре оказалась зверски тяжелой, так еще и приобретенный успех, по мнению прославленного артиста, навсегда «отрубил» ему возможность сниматься у серьезных режиссеров. Свою роль в «Большой перемене» Кононов никогда не хвалил, заявляя, что просто «отдал долг», а выдающимися считает совсем другие картины.
Позже это заявление неоднократно обсуждалось зрителями: некоторые и вовсе твердили, что актер поступил некорректно, раскритиковав проект, благодаря которому стал максимально успешен и узнаваем. «Большая перемена» принесла Кононову немалые деньги, о которых тот, по уверениям зрителей, и вовсе забыл.
«Когда я прочел сценарий "Большой перемены", то просто пришел в ужас и сказал себе: "Ну, если я и это смогу преодолеть, тогда, наверное, я крепкий актер". Если говорить о признании в профессиональных кругах, то больший успех принесла мне небольшая роль Фомы в картине "Андрей Рублев". А массовый успех, какой имеют "Большая перемена" или "Гостья из будущего", меня не волнует», — продолжал твердить вопреки всему актер.