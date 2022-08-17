Волосы дыбом: заявление Кононова про «Большую перемену» шокировало россиян

Прогремевшая на всю страну «Большая перемена» сделала исполнителей ролей безумно популярными. Однако, сыгравший роль Нестора Петровича Михаил Кононов славе оказался не рад.

Мало того, что работа в кадре оказалась зверски тяжелой, так еще и приобретенный успех, по мнению прославленного артиста, навсегда «отрубил» ему возможность сниматься у серьезных режиссеров. Свою роль в «Большой перемене» Кононов никогда не хвалил, заявляя, что просто «отдал долг», а выдающимися считает совсем другие картины.

Позже это заявление неоднократно обсуждалось зрителями: некоторые и вовсе твердили, что актер поступил некорректно, раскритиковав проект, благодаря которому стал максимально успешен и узнаваем. «Большая перемена» принесла Кононову немалые деньги, о которых тот, по уверениям зрителей, и вовсе забыл.