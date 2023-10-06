Волосы дыбом: ахнете, узнав, с кем живет в одной квартире пожилая Варлей

Наталья Варлей считается одним из главных секс-символов советского кино. «Комсомолка, спортсменка и просто красавица», в свое время она покорила миллионы зрителей и будоражила сердца мужчин. Актрисе удалось построить головокружительную карьеру в кино, а ее личная жизнь сложилась не так радужно.

Варлей была замужем трижды. Первым супругом звезды стал актер Николай Бурляев. Второй муж артистки Владимир Тихонов был тоже ее коллегой. Третьей попыткой обрести счастье для актрисы стал бизнесмен и владелец строительной фирмы по имени Владимир, но и этот брак дал трещину.

76-летняя Наталья Варлей давно на пенсии и живет одна в своей столичной квартире. Компанию знаменитости составляют ее домашние питомцы. По разным данным, количество кошек Варлей достигало от 14 до 20. Именно с ними артистка коротает дни и редко выходит за порог квартиры.