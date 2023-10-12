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Киноафиша Статьи «Волосатый и безногий»: сын Михалкова оскорбил самого известного композитора России

«Волосатый и безногий»: сын Михалкова оскорбил самого известного композитора России

12 октября 2023 06:30
«Волосатый и безногий»: сын Михалкова оскорбил самого известного композитора России

Отношения двух знаменитостей не сложились.

У Степана Михалкова были все данные для того, чтобы покорить шоу-бизнес: поддержка известной семьи, привлекательная внешность, актерский опыт. Но в итоге звездный наследник предпочел свету софитов ресторанный бизнес. Возможно, на выбор Михалкова повлияли напряженные отношения с некоторыми артистами.

После развода с первым супругом мать предпринимателя, актриса Анастасия Вертинская, не поставила на себе крест и нашла нового мужа. Экранная Ассоль сделала выбор в пользу известного музыканта Александра Градского. Союз звезд продлился всего два года и закончился разводом в 1980-м.

Степан Михалков рассказывает, что знаменитый композитор не понравился ему с первой встречи. В тот момент Градский ходил с гипсом и умудрялся выступать на сцене. Сын Вертинской признается, что тогда он не понял, как его прекрасная мама могла полюбить этого «волосатого и безногого» мужчину.

Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, legion-media.ru
Алла Новикова
Алла Новикова
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