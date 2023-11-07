Волос нет, вся в татуировках: с этой женщиной-фриком Леонтьев живет больше 20 лет

Пока одни артисты охотно показывают своих избранниц публике, Валерий Леонтьев держит оборону. Певец давно и счастливо женат, но почти никто и никогда не видел женщину, которой удалось окольцевать Казанову.

Еще в начале 90-х Людмила Исакович перебралась в США, где живет до сих пор. Личность она непубличная, от шоу-бизнеса далекая. Возлюбленная артиста стала успешной предпринимательницей и открыла свой груминг-салон.

Не так давно исполнитель перебрался поближе к жене. Подробностями семейной жизни в социальных сетях он не делится. Зато Леонтьев дружен с Игорем Крутым, который более открыт для интернет-пользователей.

Именно он показал в своем блоге редкие кадры супружеской четы. Многие не такой представляли себе Исакович. Пассию знаменитости смело можно назвать фриком. Ее тело покрыто многочисленными татуировками, а на голове почти нет волос: Людмила предпочитает экстремально короткую стрижку.