﻿Волос и Королевой не хватает: сходство известного ведущего с Тарзаном вызвало оторопь

Одной из самых популярных шуток в интернете является сходство известного ведущего Сергея Дружко с Таразаном, который больше известен как Сергей Глушко. Некоторые из пользователей Сети считают, что Дружко не хватает только волос и Наташи Королевой рядом, тогда отличить его от тезки было бы невозможно. Телеведущий спокойно относится к этим теориям, тем более, что лично с Тарзаном он даже не знаком.

«Постоянно путают», — признался Дружко в беседе с «Телепрограмма.pro ».

Сергей добавил, что не обижается на подобные случайности. Более того, у него есть немало друзей, которые хорошо общаются с Глушко и Королевой. Что же касается отсутствия волос, то, по словам телезвезды, он побрился налысо еще в 2007 году. Тогда в производство запускался новый сезон программы «Необъяснимо, но факт», и создатели решили «перезагрузить» проект. Они не только поменяли декорации студии, но и предложили Сергею расстаться с волосами.

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Дружко вспомнил, что несколько дней находился в депрессии из-за смены облика, но позже к нему привык. Сейчас менять образ он больше не планирует.