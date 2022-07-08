Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи ﻿Волос и Королевой не хватает: сходство известного ведущего с Тарзаном вызвало оторопь

﻿Волос и Королевой не хватает: сходство известного ведущего с Тарзаном вызвало оторопь

8 июля 2022 13:45
﻿Волос и Королевой не хватает: сходство известного ведущего с Тарзаном вызвало оторопь

Сергей Дружко рассказал, как относится к сравнениям с мужем певицы.

Одной из самых популярных шуток в интернете является сходство известного ведущего Сергея Дружко с Таразаном, который больше известен как Сергей Глушко. Некоторые из пользователей Сети считают, что Дружко не хватает только волос и Наташи Королевой рядом, тогда отличить его от тезки было бы невозможно. Телеведущий спокойно относится к этим теориям, тем более, что лично с Тарзаном он даже не знаком.

«Постоянно путают», — признался Дружко в беседе с «Телепрограмма.pro».

Сергей добавил, что не обижается на подобные случайности. Более того, у него есть немало друзей, которые хорошо общаются с Глушко и Королевой. Что же касается отсутствия волос, то, по словам телезвезды, он побрился налысо еще в 2007 году. Тогда в производство запускался новый сезон программы «Необъяснимо, но факт», и создатели решили «перезагрузить» проект. Они не только поменяли декорации студии, но и предложили Сергею расстаться с волосами.

Вот как Жанна Агузарова выглядит без дикого грима и сумасшедших костюмов

Дружко вспомнил, что несколько дней находился в депрессии из-за смены облика, но позже к нему привык. Сейчас менять образ он больше не планирует.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Related video