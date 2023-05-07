Володя Шарапов засветился еще в одном советском фильме: без усов его не узнать

Володя Шарапов уже давно стал культовым персонажем советского кино. Звездный час для героя настал после выхода сериала «Место встречи изменить нельзя», где его сыграл Владимир Конкин. Однако он не был единственным актером, воплотившим образ Шарапова на экране — всего их было четверо.

За год до нашумевшего телефильма Станислава Говорухина вышла лента «Лекарство против страха» по произведению братьев Вайнеров. Главным героем стал Станислав Тихонов в исполнении Александра Фатюшина, а его начальником был тот самый Владимир Шарапов. Здесь легендарного персонажа сыграл Георгий Жженов. В этой картине напарник Жеглова предстал уже пожилым генералом МВД. У него нет ничего общего с героем Конкина: ни фирменных усов, ни былой миловидности. Трудно поверить, что перед зрителем Володя Шарапов.

Однако в советской киновселенной это один и тот же персонаж. Просто в фильме «Место встречи изменить нельзя» показано начало карьеры Шарапова, а в «Лекарстве против страха» он уже состоявшийся матерый милиционер и гроза преступного мира.

Также Володя появляется в картинах «Гонки по вертикали» и «Следователь Тихонов». Роли исполнили Николай Засухин и Сергей Шакуров соответственно. Но именно у Жженова получился самый неканоничный Шарапов.