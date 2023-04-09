Володя из «Зеленого фургона» засветился в культовом хите СССР: его никто не заметил

Владимир Колокольцев — талантливый актер с непростой судьбой. Сегодня его имя практически забыто, а ведь когда-то он был настоящей звездой советского кинематографа.

Одной из самых ярких работ артиста стала картина «Зеленый фургон», вышедшая на большие экраны в 1959 году. В ней Колокольцев сыграл главную роль — милиционера Володю Козаченко. Казалось, впереди ждет еще больший успех, но Владимир Георгиевич сам поставил крест на своей многообещающей карьере.

Актер пристрастился к выпивке, поэтому режиссеры сотрудничали с ним неохотно. Если и звали в новые проекты, то роли давали настолько незначительные, что имя Колокольцева даже не указывалось в титрах. Например, артист засветился в культовом хите СССР «Неуловимые мстители», но этого так никто и не заметил. К слову, в картине Эдмонда Кеосаяна он воплотил буденновца.