Володина назвала знаки Зодиака, которым крупно не повезет уже осенью

Черная полоса в жизни наступает совершенно внезапно и приносит с собой множество неприятностей и проблем. Несчастный, на голову которого как из рога изобилия обрушились несчастья, паникует и не понимает, что ему делать. Подготовиться к потоку неудач и заранее подстелить соломки помогут предсказания звезд. Известный астролог Василиса Володина назвала знаки зодиака по восточному гороскопу, которые столкнутся с проблемами уже нынешней осенью.

Коза (1955 год рождения)

Звезды предупреждают людей, появившихся на свет в этом году - не стоит идти на поводу у обостренного самолюбия. Существует вероятность, что Козе захочется продемонстрировать окружающим свои способности, но все пойдет не по плану. Вместо того чтобы собрать комплименты, она нарвется на конфликты, последствия которых будут аукаться еще долго.

Возникнут трудности с деньгами. При этом, как назло, Козе предстоят значительные расходы.

Чтобы решить вопрос с финансами, придется изрядно потрудиться. В качестве десерта мироздание пошлет множество мелких неурядиц. Звезды советуют не поддаваться панике и сосредоточиться на рутинных делах.

Тигр (1974 год рождения)

Представителям этого года рождения осенью предстоит столкнуться с проблемами в личной жизни. Возникнут сложности во взаимоотношениях с близкими людьми, вполне возможно, что Тигра ждет предательство или измена. Уроженец знака будет в шоке от случившегося, его накроют болезненные переживания.

Впридачу к личным проблемам на Тигра навалятся финансовые невзгоды.

Близкие люди обратятся за материальной поддержкой, однако уйдут ни с чем - у представителя знака и у самого в кошельке пусто. Стоит остерегаться мошенников и обмана. В трудную минуту можно рассчитывать на помощь со стороны друзей, они всегда готовы выслушать и дать совет.

Собака (1994 год рождения)

Грядущей осенью людям, появившимся на свет в этом году, не стоит отпускать критических замечаний в адрес партнера или родственников. Язвительные слова, сказанные в дурном расположении духа, могут болезненно ранить близких и надолго остаться в их памяти. Собаке необходимо помнить, что плохое настроение пройдет, а обида останется.

Звезды предостерегают от дальних поездок - их исход может быть неожиданным, и, увы, не самым приятным.

Тщательно продуманные планы в последний момент могут пойти прахом. На всякий случай необходимо продумать запасные варианты.