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Волочкову разыскивают приставы: она задолжала больше полумиллиона

2 августа 2022 10:05
Волочкову разыскивают приставы: она задолжала больше полумиллиона

Экс-балерина снова угодила в скандал.

Список судебных процессов с участием Анастасии Волочковой пополнился. Как оказалось, бывшую артистку балета разыскивают судебные приставы. Пока в соцсетях она демонстрирует роскошную жизнь в загородном особняке, у нее на самом деле копятся долги. Артистка задолжала уже больше полумиллиона рублей за свою квартиру в Санкт-Петербурге.

По информации издания «СтарХит», Волочкова регулярно пропускает срок оплаты коммунальных услуг. Непогашенных счетов накопилось на данный момент на 650 тысяч рублей. А местное ТСЖ даже подало на Анастасию в суд, требуя около 30 тысяч за общедомовые нужды.

Балерина нечасто проводит время в питерских апартаментах. Ранее она даже собиралась их продать, выставив за 100 млн рублей. Но после передумала, заявив, что жилье ей подарил бывший возлюбленный Сулейман Керимов, и расстаться с недвижимостью она не может. Теперь юристам артистки придется решать вопрос с приставами. Работы у них хватает — имя Волочковой фигурирует также в иске к Большому театру и судебных спорах с соседями.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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