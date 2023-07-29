Волочкову после этого видео подняли на смех в Сети: показала лишнее

Анастасие Волочковой уже 47 лет, но она прикладывает максимум усилий, чтобы сохранять молодость и привлекательность. Она активно тренируется в балетном зале и сидит на строгой диете, чтобы избавиться от лишнего веса. Балерина не раз говорила, что ее рацион состоит главным образом из куриного бульона, вареных яиц и зеленого салата.

Результатами своего похудения Волочкова делится с подписчиками в социальных сетях. Недавно она сообщила, что из-за сильного снижения веса ей стали велики репетиционные купальники. Эту новость она снабдила фотографией в тонком и действительно свободном боди. Анастасия заявила, что находится в невероятном тонусе и получает от этого удовольствие.

Но подписчики с мнением балерины не согласны. Они сочли, что относительно тонуса Анастасия преувеличивает. Они отметили, что ее ноги выглядят достаточно дряблыми, а фигура слишком высушена.