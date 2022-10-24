Волочкову изгнали из танцевального шоу: такого не ждал никто
Звезда озвучила неожиданную причину своего провала.
Анастасия Волочкова стала участницей шоу «Маска. Танцы». Балерина была не прочь дойти до финала, но одержала позорное поражение. Знаменитости не удалось сохранить в секрете свою личность, и ее попросту выгнали с проекта. Как оказалось, звезда скрывалась в костюме Совы, однако ее выдала одна важная деталь.
Члены жюри сразу обратили внимание на ноги артистки, которые поражают всех своей длиной, стройностью и красотой. Вдобавок к этому Волочкову «подвели» умелые движения танца, и судьи довольно быстро поняли, что перед ними не любитель, а истинный профессионал своего дела.
Как бы там ни было, Волочкова вовсе не удивлена и не расстроена своим уходом из шоу. Звезда считает, что ее исключили из состязания, поскольку она слишком выигрышно смотрится на фоне других участников. «Яркие всегда мешают серости», — подытожила прима Большого театра в интервью, которое дала порталу «СтарХит».