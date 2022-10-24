Волочкову изгнали из танцевального шоу: такого не ждал никто

Анастасия Волочкова стала участницей шоу «Маска. Танцы». Балерина была не прочь дойти до финала, но одержала позорное поражение. Знаменитости не удалось сохранить в секрете свою личность, и ее попросту выгнали с проекта. Как оказалось, звезда скрывалась в костюме Совы, однако ее выдала одна важная деталь.

Члены жюри сразу обратили внимание на ноги артистки, которые поражают всех своей длиной, стройностью и красотой. Вдобавок к этому Волочкову «подвели» умелые движения танца, и судьи довольно быстро поняли, что перед ними не любитель, а истинный профессионал своего дела.

Как бы там ни было, Волочкова вовсе не удивлена и не расстроена своим уходом из шоу. Звезда считает, что ее исключили из состязания, поскольку она слишком выигрышно смотрится на фоне других участников. «Яркие всегда мешают серости», — подытожила прима Большого театра в интервью, которое дала порталу «СтарХит ».