Волочковой на зависть: шпагат звезды фигурного катания произвел фурор

Подписчики Анастасии Волочковой уже привыкли к тому, что в соцсетях она часто демонстрирует гимнастические элементы. На шпагат она садится даже в мини-бикини, оголяя пикантные формы. Фолловеры считают, что таким образом 46-летняя балерина надеется доказать, что держит себя в форме.

Но растяжке 50-летней Маргариты Дробязко может позавидовать даже Волочкова. Фигуристка вошла в историю спорта как обладательница уникального вертикального шпагата, повторить который не под силу и ее более молодым коллегам. Она сделала элемент фирменным за годы карьеры в парном катании с Повиласом Ванагасом. А в прошлом году в рамках праздничного гала-шоу Ильи Авербуха Маргарита снова без труда выполнила знаменитый шпагат и произвела фурор среди поклонников.