Волочкова выступила с важным заявлением: такого не ожидал никто

В жизни Анастасии Волочковой произошли перемены, о которых она не могла молчать. Балерина поспешила объяснить случившееся, чтобы избежать всевозможных слухов, чего ей в любом случае не удалось.

Прима Большого театра выступила в социальных сетях с заявлением о том, что прекратила давнее сотрудничество со своим директором Светланой Герасимовой. На ее место знаменитость взяла крестную дочь — 17-летнюю Элизу. Волочкова опубликовала с ней совместное фото, под которым добавила подпись, что полностью доверяет родственнице.

Между тем в Сети заговорили о том, что пора готовиться к новому скандалу. Многие подозревают, что с Герасимовой артистка рассталась не на дружеской ноте. На такой вывод интернет-пользователей натолкнули слова Волочковой о фальши и лицемерии, с которыми ей пришлось столкнуться. «Что-то очень коротко и туманно про Светлану», «Запасаемся попкорном», — гласят комментарии в Сети.