Волочкова втиснулась в детское платье: в ужас пришли самые стойкие

Чувство стиля Анастасии Волочковой всегда было предметом для обсуждения. С помощью своих нарядов она на протяжении долгих лет эпатирует публику и всегда остается в поле зрения СМИ. Однако с каждым разом образы балерины становятся все более шокирующими.

В очередной раз скандально известная блондинка вышла в свет в неожиданном облачении. Она надела меленькое белое платье с пышной юбкой и аппликацией в виде цветов. А на голове звезды красовался огромный бант, который смотрелся комично. В похожих нарядах обычно появляются дети на утренниках, поэтому россиянам странно было видеть 47-летнюю танцовщицу в таком амплуа.

Многие сходятся во мнении, что Анастасия не просто эпатирует публику, а становится настоящим фриком. Балерина своим поведением отпугивает даже близких родственников. Даже родная дочь знаменитости не позвала ее на свой выпускной.