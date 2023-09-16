Волочкова устроила провокацию на похоронах кумира миллионов: как это было

Анастасия Волочкова после завершения карьеры в Большом театре привлекает к себе внимание не творчеством, а скандальным поведением. Танцовщица регулярно заявляет о себе резонансными выходками и не боится делать это даже на траурных мероприятиях.

Так, на прощании с Иосифом Кобзоном Волочкова решила в очередной раз заявить о себе. Пока все знаменитости активно общались с прессой и делились своей скорбью, она устроила скандал. На вопросы журналистов Анастасия ответила нападками, обвинив их в том, что именно они собираются устроить «шоу».

«Зачем вы делаете шоу из такого события?! Удивляюсь вам!» — в сердцах заявила артистка в беседе с «Московским комсомольцем».

Но никто из присутствующих не поддержал Волочкову. Публика отметила, что балерина решила привлечь к себе внимание даже на таком траурном мероприятии, и осудила ее за это.