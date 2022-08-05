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Киноафиша Статьи Волочкова раскрыла, почему Цискаридзе остался в одиночестве

Волочкова раскрыла, почему Цискаридзе остался в одиночестве

5 августа 2022 13:35
Волочкова раскрыла, почему Цискаридзе остался в одиночестве

Балерина заступилась за бывшего коллегу.

Накануне с новой силой вспыхнули разговоры об отсутствии семьи у Николая Цискаридзе. Виноват в этом актер Иван Охлобыстин, который порассуждал в Сети о бездетности артиста, заметив, что тот стал «жертвой профессии». По мнению актера, Цискаридзе был настолько увлечен карьерой, что даже не задумывался о семье.

Бывшая коллега танцора по Большому театру Анастасия Волочкова заступилась за него и раскрыла, почему Николай остался в одиночестве. По ее словам, артист и не стремился совмещать личную жизнь и сцену, выбрав собственный путь.

«Ему много пришлось пройти», — отметила балерина в беседе с порталом «BLITZ. center».

Холостяцкий образ жизни Цискаридзе артистка назвала настоящим подвигом и отметила, что судить его могут лишь те, кто с ним знаком. Себя же Волочкова назвала лучшим примером, как совмещать насыщенную карьеру и личные отношения. Анастасия была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным, признавшись, правда, позже, что их брак был фиктивным. Артистка воспитывает 17-летнюю дочку Ариадну.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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