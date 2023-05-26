Волочкова публично накинулась на дочь-подростка: без угроз не обошлось

На днях «женщина-шпагат» Анастасия Волочкова обрушила на свою дочь весь свой гнев. 47-летняя звезда балета была оскорблена поступком юной Ариадны до глубины души.

Дело в том, что наследница Волочковой не пригласила мать на свой выпускной и даже запретила ей появляться на мероприятии. Анастасия не смогла стерпеть такого унижения и публично «объяснила» поступок Ариадны. В своем микроблоге обиженная звезда написала: «Если я появлюсь на этом выпускном, я отвлеку внимание от нее и перетяну одеяло на себя».

Волочкова также напомнила своей неблагодарной дочери, что она дала ей все самое лучшее. Ариадна никогда ни в чем не нуждалась, и мама беспрекословно исполняла все ее прихоти. Анастасия припомнила наследнице, как она водила ее на кружки, приобщала к искусству и творчеству. Звезда искренне не понимает, почему дочь отнеслась к ней с таким пренебрежением, и расценила это как предательство. Анастасия пригрозила, что все равно придет на торжественный вечер, как бы дочь ни сопротивлялась.

Помимо прочего, Волочкова вспомнила себя в юности и отметила, что в 17 лет она уже была прима-балериной, а в 18 — купила своим родителям квартиру. А вот Ариадна, по ее словам, не имеет права жаловаться на жизнь.