Волочкова поплатилась за скандальную выходку: цена впечатлит каждого

Выходки Анастасии Волочковой из года в год становятся только скандальнее. Раньше она эпатировала публику благодаря откровенным нарядам и фотосессиям. А затем балерина начала весьма странно себя вести.

Однажды танцовщица Большого театра решила справить нужду под елкой на своем участке. Это записала на видео ее соседка. Ролик попал в Сеть, и знаменитость решила прибегнуть к своим проверенным методам. На разных телепередачах она оскорбляла женщину, пытаясь таким образом обелить себя.

Екатерина Любомская, экс-солитска «Стрелок», не стала мириться с этой ситуацией и в итоге подала иск против балерины. А недавно в Telegram-канале «Звездач» появилась информация о том, что Волочкова по решению суда должна будет выплатить соседке порядка 385 тысяч рублей. После такого публичного проигрыша танцовщице придется быть более осторожной и не допускать столь скандальных выходок.