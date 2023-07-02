Волочкова показала ноги без фотошопа и каблуков: вот как они выглядят в реальной жизни
Фото вызывает шок.
Когда-то Анастасия Волочкова была примой Большого театра. Но после скандального ухода из балета бывшая танцовщица сосредоточилась на шоу-бизнесе — и теперь привлекает к себе внимание провокационными выходками и откровенными снимками.
Волочкова без стеснения позирует обнаженной, акцентируя внимание на длинных и стройных ногах.
Подписчики уже забыли, как знаменитость выглядит в обычной одежде и без умопомрачительных шпагатов.
Анастасия Волочкова удивила всех, опубликовав фото в футболке, широких джинсах и белых кедах. Обувь на снимке выглядела так, будто она не по размеру звезды, а ее ноги уже не казались бесконечными. Скорее всего секрет Волочковой — в каблуках и умелой ретуши.
Фото: соцсети, Globallookpress.com