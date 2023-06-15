Волочкова переполошила народ: вот что сотворил с ней молодой мужчина

Анастасия Волочкова продолжает шокировать фанатов эпатажными снимками. На днях ее друг Прохор Шаляпин выложил совместное фото со скандальной балериной — общественность не на шутку переполошилась.

На снимке Волочкова по старой доброй традиции сделала полушпагат, а певец держал ее задранную ногу рукой. Но это еще не самое удивительное. Прохор перестарался с фотошопом и удлинил ногу балерины до неестественных габаритов. Подписчики не поняли, зачем Шаляпин сотворил это с Волочковой, ведь выглядит она смехотворно.

Вот как отреагировали на пост Прохора пользователи Сети: «Вот это он отфотошопил!», «Стоило Насте морщинами покрыться, и Шаляпин тут как тут», «Срамота», «Она с ним разорится», «Почему она такая деревянная?», «И его знаменитые унитазные зубы — класс».

Скандальные звезды не в первый раз делятся совместным снимком. Прохор часто бывает у Анастасии в гостях, где артисты весело проводят время. У Шаляпина явная мания на зрелых женщин: Волочкова старше него на восемь лет, что, впрочем, несущественная разница для певца.