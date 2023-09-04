Волочкова отличилась на линейке первоклассников: учителя остались без главного подарка

Незваная звезда приковала к себе все внимание.

Анастасия Волочкова посетила мероприятие, на котором никто не ждал ее увидеть. Звезда появилась на празднике в честь Первого сентября в одной из подмосковных школ. В Сети активно обсуждают новую выходку балерины.

Танцовщица, чья единственная наследница уже получила среднее образование, сопровождала на линейке дочь своей помощницы Лолы. Как и следовало ожидать, все внимание было приковано к неожиданной гостье.

Знаменитость охотно общалась со школьниками и собирала букеты, которые малыши принесли для своих учителей. Балерина покинула учебное заведение с целой охапкой цветов, что изрядно покоробило пользователей Сети.

«Учителя без цветов остались. Все на себя любимую перетянула», «Теперь понятно, почему дочка не позвала на выпускной», — возмущаются подписчики Волочковой.

Не оценила публика и наряд, который выбрала для посещения праздника Анастасия. Белый топ в бельевом стиле сочли слишком открытым и вульгарным для такого серьезного повода.