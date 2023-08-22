Волочкова давно их нарушила: эти запреты для балерин обычным людям кажутся абсурдом

Анастасия Волочкова раздражает многих россиян своим поведением. Но те, кто знают некоторые нюансы прошлого знаменитости, относятся к ней снисходительно.

Когда блондинка выступала на лучших мировых сценах, то была вынуждена придерживаться строгих правил. Как только балет остался в прошлом, она тут же нарушила жесткие предписания, которые обычным людям покажутся абсурдными.

Например, прежде танцовщица не могла ходить в баню, откуда теперь ее за уши не оттащишь. Парение противопоказано балеринам, поскольку расслабляет мышцы, которые у них всегда должны быть в тонусе. Кроме того, Волочковой во избежание травм запрещалось кататься на велосипеде или роликах.

О татуировках звезде также оставалось только мечтать. Покинув Большой театр, прима украсила свое тело рисунками, но оригинальности не проявила. Артистка нагло скопировала идею Анджелины Джоли — сделала тату на спине такую же, как у голливудской дивы.