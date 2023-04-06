Вольные птицы: 3 знака Зодиака, которым совсем не подходит работа в офисе

Еще совсем недавно работа из дома в представлении большинства людей была блажью, мол, в офис не хотят ходить только махровые лентяи. Однако в последние годы количество фрилансеров значительно возросло, и образ жизни, который они предпочитают, уже не вызывает у окружающих порицания или удивления. По мнению астрологов, больше всего работа вне офиса подойдет представителям определенных знаков зодиака. Они будут рады трудиться удаленно, не только из дома или кафе, а из любой точки мира.

Телец

Представители земного знака - ответственные, толковые, трудолюбивые работники. Они занимаются своим делом не ради галочки или исключительно зарплаты ради, а потому, что им действительно интересно.

Однако рутинная и однообразная офисная работа “с девяти до пяти” - совсем не вариант для Тельцов.

Уроженцы этого знака будут чувствовать себя куда более комфортно на фрилансе. У них достаточно самодисциплины и организованности для того, чтобы не отлынивать от работы из дома и иметь высокий стабильный доход. Сферы, которые им подходят больше всего - искусство, культура, организация экскурсий. Также они могут открыть собственное турагентство.

Близнецы

Провести львиную долю своей жизни в офисе, работая “на дядю”? Для свободолюбивых Близнецов это смерти подобно. Представители воздушного знака терпеть не могут копаться в бумагах или составлять отчеты, им необходима такая работа, которая, во-первых, была им по-настоящему интересна, а во-вторых, оставляла достаточно времени для самореализации.

Поскольку работу с гибким графиком, - а желательно, еще с таким, чтобы подстраивался под личный режим конкретных Близнецов, - мягко говоря, сложно, лучшим выбором будет фриланс.

Активные, творческие и креативные представители воздушного знака найдут себя в копирайтинге, дизайне, мультимедиа, кроме того, они могут вести блог.

Рак

Работоспособность Рака во многом зависит от его эмоционального фона. Этот водный знак подвержен стрессам, нервная работа с жесткими дедлайнами ему категорически не подходит. Кроме того, если в коллективе есть токсичные люди, представитель знака вряд ли сможет чувствовать себя комфортно - чуткий и эмпатичный, он будет чувствовать негатив.

Поэтому астрологи рекомендуют Раку задуматься о фрилансе.

Работая из дома, представители водного знака смогут уделять больше внимания любимой семье, заниматься домом, распределять свой график так, как им будет удобно. Онлайн-репетитор, менеджер, редактор - Раку идеально подойдут эти профессии.