Волнует одна деталь: как выглядит мама Лазарева, пережившая много потерь

Сергей Лазарев был воспитан своей матерью Валентиной и бабушкой. Музыкант не раз признавался, что всеми жизненными достижениями обязан именно своей маме, и, несмотря на свою скрытность, даже делится с публикой ее снимками.

Так, в социальных сетях нередко можно увидеть фотографии Валентины. Родительница артиста отличается эффектной внешностью, а на всех фотографиях счастливо улыбается, несмотря на то, что пережила смерть старшего сына, развод и смерть дочери, которая скончалась при родах.

Пользователи Сети никогда не пропускают снимки матери Лазарева и каждый раз благодарят ее за воспитание музыканта. При этом многие с удивлением отмечают, что Валентина совсем не похожа на Сергея: их сложно принять за родственников.

«Похожи только глазами», «Как будто чужие друг другу люди, удивительно», — пишут недоуменные пользователи Сети.

Сам Лазарев никогда не комментировал, почему совсем не похож на маму, а также не делился портретами отца, который ушел из семьи в раннем детстве артиста.