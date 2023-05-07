Вольку из «Старика Хоттабыча» не узнавали на улицах: причина не укладывается в голове

Одним из самых любимых советских фильмов для юных зрителей стал «Старик Хоттабыч». И особенно хорошо детям запомнился герой Алексея Литвинова. Любопытный мальчик Волька Костыльков был добрым и уважительно относился к старшим. Поэтому послужил прекрасным примером для всех юных пионеров. Однако исполнителя роли даже не узнавали на улицах.

Произошло этого из-за того, что начинающего актера все время красили пергидролем. И темноволосый Леша Литвинов превратился в обаятельного блондина с лучезарной улыбкой. Так постановщики добились в кадре контраста, а все сцены с Волькой и Женькой смотрелись органично. Впрочем, зрители не знали об этой хитрости и не могли узнать юного артиста среди прохожих.

Но мальчик не переживал из-за этого, поскольку не планировал продолжать сниматься в кино, и лишнее внимание к своей персоне ему было не нужно. Он выучился на электромеханика и стал работать по специальности.