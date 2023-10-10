Волки-одиночки: мужчины с этими именами не нуждаются в отношениях

Любовь для них - не главное в жизни.

Одиночество или отсутствие постоянного партнера в представлении многих людей - синонимы неблагополучия. Однако не все люди стремятся иметь пару - кто-то сознательно делает выбор в пользу уединения, а серьезным отношениям предпочитает кратковременные связи. Эксперты в сфере эзотерики назвали имена, которые носят мужчины-одиночки.

Антон

Обладатель этого имени - ходячий парадокс. С одной стороны, это душа компании, человек, который не может жить без вечеринок и шумных компаний. Антон обладает прекрасным чувством юмора, поэтому ему всегда рады - ведь там, где он, хорошее настроение и смех.

Девушки без ума от этого парня, но… есть один нюанс.

При всей своей открытости и популярности Антон - мужчина, который не нуждается в серьезных и продолжительных отношениях с противоположным полом. Обладатель этого имени не прочь пофлиртовать с красотками, встретиться несколько раз, но жизнь вдвоем и семейные узы его не интересуют. Удивительно, но при расставании Антону удается сохранить с девушками добрые отношения.

Степан

“Серьезный парень”, - первое, что приходит на ум при знакомстве со Степаном. Обладатель красивого старинного имени кажется представительницам противоположного пола очень загадочным, а оттого привлекательным - так и хочется разузнать, какие тайны он скрывает. Может быть, любовь трагическая в прошлом была или что-то подобное?

На самом деле, не исключено, что это так.

Первые серьезные отношения закончились не самым лучшим образом, поэтому Степан дал себе слово больше не влюбляться. Несмотря на то, что с девушками обладатель этого имени охотно дружит, ближе, чем нужно ему, к себе не подпускает. Приходится умницам и красавицам довольствоваться френдзоной.

Никита

Ответственность - слово, которое вызывает у Никиты жесточайшую идиосинкразию. Обладатель этого имени избегает брать на себя обязательства. Долгое время (а иногда и всю жизнь) он остается инфантильным, предпочитает перекладывать все трудности на чужие плечи, а сам живет припеваючи. А встретившись с проблемами лицом к лицу, отступает.

В романтических отношениях Никита придерживается примерно таких же взглядов.

Вернее, он тщательно уворачивается от ответственности и отдает предпочтение коротким интрижкам. Но, как только девушка начинает намекать, что отношениям пора бы перейти на следующий уровень, исчезает бесследно.