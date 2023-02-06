Волки-одиночки: эти знаки Зодиака совершенно не нуждаются в отношениях

Большинство людей стремятся обзавестись второй половинкой и семьей, но есть и исключения из правил. Такие мужчины и женщины превосходно чувствуют себя в одиночестве, а если захочется романтики, им будет вполне достаточно легкой интрижки или встречи на одну ночь. По словам астрологов, такие “волки-одиночки” появляются на свет под определенными знаками зодиака. Рассказываем, кто же в гороскопе совсем не жаждет серьезных и длительных отношений.

Дева

Люди, появившиеся на свет под знаком Девы, на все смотрят с точки зрения холодного расчета. Любое действие, совершенное ими, должно приносить им какую-то выгоду. Если напомнить уроженцу земного знака о том, что не все в этом мире измеряется в практической пользе, он только махнет рукой. Точно так же он относится и к сфере чувств и романтики.

Дева способна ужиться только с тем человеком, который будет полностью соответствовать ее представлениям об идеальном партнере.

В 99% случаев это означает “который будет во всем ей подчиняться”. С теми, кто постоянно спорит и отстаивает свою точку зрения, представитель знака не станет продолжать отношения.

Козерог

Стереотип о том, что Козерогам в жизни не нужно ничего, кроме работы и материального достатка, на самом деле не такой уж и стереотип. Представители земной стихии привыкли посвящать все свое время любимому делу, а вот личная жизнь находится у них даже не на втором, а на пятом или десятом месте в рейтинге приоритетов.

Брак для Козерога - дело крайне серьезное.

Он не из тех, кто после нескольких месяцев свиданий способен предложить руку и сердце. Для него порой и несколько лет проверки чувств бывает маловато. Не каждый способен дожидаться, когда этот знак созреет, а потому он часто остается в гордом одиночестве.

Водолей

Больше всего на свете Водолей дорожит своей свободой. Оказаться запертым в клетке для него просто невыносимо, даже если ее прутья будут сделаны из чистого золота и украшены драгоценными камнями. Брак в представлении уроженцев знака как раз таки и является тюрьмой, ограничивающей полет их фантазии.

Если найдется на свете человек, способный вытерпеть независимость Водолея и уважающий его личное пространство, он, возможно, и подумает о создании семьи.

В большинстве же случаев этот знак предпочтет романтическим отношениям времяпровождение наедине с самим собой, занятие любимым хобби или путешествие в одиночестве.