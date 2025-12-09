Меню
Киноафиша Статьи Волка расстреляли, Заяц стал убийцей: в США всерьез верят, что «Ну, погоди!» превращает детей в зомби – эта дикая теория «живет» уже 10 лет

9 декабря 2025 12:19
Даже российский зритель до такой дичи не додумался.

Вы наверняка помните «Ну, погоди!» – беззаботный советский мульт про Вечного Волка и неуловимого Зайца. Но представьте: на западных форумах уже лет десять гуляет леденящая душу легенда о «потерянном эпизоде», от которого мурашки по коже. Разбираемся, что это за жуть и почему она так зацепила зарубежную аудиторию.

Суть легенды: кассета с московской толкучки

Все началось в 2013 году с поста на форуме Internet Animation Database. Анонимный пользователь под ником worldwidetooner рассказал историю, ставшую каноном.

Во время поездки в Москву он на блошином рынке приобрел за копейки яркую VHS-кассету с «Ну, погоди!». Дома, при просмотре эпизода «На корабле», в середине мультфильма начались сбои: высокочастотный писк, мелькание нечитаемых русских слов, а затем – резкий обрыв.

После финальных титров пленка переключилась на черный экран, а затем – на красный фон с надписью, похожей на правительственную заставку: «Министерство связи. Не для распространения».

Далее шла уже совершенно другая «сборка»: под торжественную музыку показывали шеренгу зайцев в касках, затем – Волка, слепого и привязанного к столбу. Голос за кадром провозглашал:

«Мир болен, юность союза, распространяйтесь и освобождайте».

Анимация сменялась реальной хроникой расстрелов, а зайцы целились из винтовок в Волка. Все это сопровождалось нарастающим детским скандированием: «Убей волков!».

Финал – статичный кадр с полуразложившимся черепом Волка. После первого просмотра кассета якобы намертво испортилась, выдав лишь помехи.

«Молодые зайцы»: теория заговора с промыванием мозгов

На основе этого рассказа и родилась главная и самая эпохальная теория, кочующая по Reddit и 4chan – «Программа "Молодые зайцы"» (Young Hares Program). Согласно ей, в позднем СССР (примерно 1975–1986 годы) существовал секретный проект по созданию «спящих агентов» из числа детей-сирот.

Их якобы подвергали изощренным методам: сенсорной депривации, воздействию психотропных веществ и – ключевой момент – гипнозу через мультфильмы.

Легендарная бутлег-кассета и есть тот самый «учебный материал». Высокочастотные звуки, мелькающие субтитры, шокирующий контент (анимация + реальная хроника казней) – все это, по мнению теоретиков, инструменты для промывания мозгов и программирования.

Цель – воспитать у детей-агентов ненависть к «Волкам» (образ врага, под которым могли подразумеваться диссиденты, западные шпионы или внутренние предатели) и готовность к ликвидации.

Причем фанаты теории нашли «подтверждения» в реальности: они указывают на советские эксперименты с внушением и использование мультфильмов в пропаганде. А образ зайца-солдата идеально ложится на концепцию «маленького, но хитрого и побеждающего агента».

Почему именно «Ну, погоди!»? Истоки мистификации

Возникает вопрос: почему западный интернет выбрал для своей крипоты именно этот мультфильм?

  1. Экзотика и недоступность. Для западного зрителя советская анимация – темный лес. Ее эстетика («пластилиновые» лица, специфичный юмор) уже сама по себе выглядит слегка «неправильной» и тревожащей. Это плодородная почва для мистификаций.
  2. Ностальгия и ее изнанка. Тренд на «потерянные эпизоды» детских шоу – один из столпов интернет-фольклора. Искажение чего-то безобидного и знакомого (даже если знакомо оно лишь понаслышке) всегда производит более сильный эффект, чем чистый вымысел.
  3. Технический антураж. VHS, блошиный рынок, «испорченная после одного просмотра кассета» – это классический набор для легитимизации любой истории о lost media. Добавьте «Министерство связи» – и советский колорит обеспечен.

Была ли находка? Краткая история «расследования»

В 2019 году на форуме Lost Media Wiki появилась тема «Nu Pogodi bootleg (partially found)». Пользователь generaltsoman заявил, что нашел русскоязычный блог со скриншотами, якобы соответствующими описанию из легенды 2013 года. В числе «доказательств» были:

  • Кадры из оригинального мультфильма.
  • Изображения зайцев в касках (скорее всего, взятые из других, военных советских мультфильмов или даже видеоигр).
  • Раскадровки с Волком у столба.

Блог быстро удалили, что лишь подлило масла в огонь: «Значит, было что скрывать!». Никакой оригинальной записи, разумеется, предоставлено не было.

Ирония в том, что эта леденящая душу легенда – возможно, лучшее доказательство культурного влияния «Ну, погоди!». Мультфильм оказался настолько iconic, что стал универсальным языком, на котором можно рассказать даже историю о советских детях-зомби.

Пусть и исключительно в воображении пользователей 4chan. По крайней мере, нам хотелось бы в это верить.

Ранее мы писали: Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма»

Фото: Legion-Media, кадры из мультсериала «Ну, погоди!»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
