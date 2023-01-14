Волка из «Жил-был пес» перерисовали: при чем тут «Место встречи изменить нельзя»?

Создатели мультфильма решились на этот шаг далеко не просто так.

Эдуард Назаров задумал мультик о Волке и Псе в начале 80-х. Изначально он планировал что Волка озвучит Михаил Ульянов и нарисовал героя даже внешне похожим на него. Но знаменитый артист оказался занят, поэтому художнику ничего не оставалось, как искать нового актера на главную роль.

В итоге коллеги посоветовали мультипликатору связаться с Арменом Джигарханяном, который в то время был большой звездой. Несмотря на низкий гонорар, артист согласился и практически сразу приехал на студию. С первых дублей и Назаров, и остальные художники поняли, что именно звезда «Места встречи изменить нельзя» лучше всего подходит на роль, поэтому решили перерисовать Волка, чтобы внешне тот походил на артиста.

Для придания большего сходства художники даже наделили Волка таким же горбом, что и у героя Джигарханяна в знаменитом детективе Станислава Говорухина. В итоге им удалось создать яркий образ, который практически сразу был признан классикой советской анимации и получил признание не только в СССР, но и по всему миру.