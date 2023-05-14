Волк в овечьей шкуре: женщины с этими именами только с виду милые и хорошие

Ангельская внешность и манеры английской леди - вовсе не признак того, что перед вами кроткая и благовоспитанная особа. Некоторые дамы умеют хорошо скрывать свою истинную сущность. Они будут мило щебетать с вами, пока ваше общество приносит им какую-то выгоду, а затем безжалостно вонзят нож в спину. Как правило, такое лицемерное поведение свойственно обладательницам определенных имен. Рассказываем, какие имена носят настоящие фурии и дьяволицы.

Антонина

“Вступающая в бой” или “противостоящая” - так переводится с латинского языка женское имя Антонина, которое, к слову, изначально существовало в мужской форме - Антоний. Возможно, что именно происхождение имени и его “боевая” энергетика накладывают свой отпечаток на характер обладательницы. Тоня - девушка, которая в обиду себя не даст.

Какой бы хрупкой и ранимой на вид не была обладательница этого имени, у нее хватит сил для того, чтобы постоять за себя.

Внутри Антонины скрывается настоящая фурия, будить которую - рискованная затея. Если у Тони есть свое мнение по какому-либо поводу, переубеждать ее бесполезно - проще уж гору с места сдвинуть.

Варвара

“Дикарка” или “чужестранка” - наиболее распространенные трактовки имени Варвара. Девушки, нареченные этим именем, могут казаться сколь угодно женственными на вид, но в глубине души это истинные бунтарки. Они терпеть не могут, когда что-то идет вразрез с их планами. В такие минуты лучше им на пути не попадаться.

В минуты гнева Варя становится жесткой, категоричной и даже грубой с окружающими.

Она не станет церемониться, а выскажет все, что думает, напрямую. Остается только удивляться, как в такой милой и нежной на вид барышне сочетаются настолько противоположные качества, в покое и ярости это как будто два разных человека.

Галина

“Волк в овечьей шкуре”, - так можно коротко охарактеризовать Галину, чье имя в некоторых источниках толкуется как “штиль на море”. Как и бескрайняя водная гладь, обладательница этого имени производит обманчивое впечатление милой и даже робкой особы.

Но на самом деле под ангельской внешностью таится настоящая фурия.

Штиль может легко смениться бурей, так же и спокойствие Галины рушится вдребезги, когда в ее жизни происходит то, что ей не по вкусу. Женщина, нареченная этим именем, в ссоре показывает свое истинное лицо. Осознав, кто перед ними, окружающие не будут в восторге и вряд ли захотят общаться с Галей дальше.