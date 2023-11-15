Волк в овечьей шкуре: неожиданная правда о темном прошлом Новосельцева вас удивит

«Служебный роман» многие зрители воспринимают как историю о Золушке. Однако на деле лента гораздо глубже, чем простая притча о любви двух людей из разных миров и о том, что даже мезальянс приносит счастье, когда вмешиваются настоящие чувства.

Достаточно обратить внимание на реквизит: становится понятно, что Людмила Прокофьевна и Новосельцев разные лишь на первый взгляд. Например, на вечере у Самохвалова четко видно, что Мымра и Анатолий Ефремович — одного поля ягоды, хоть он и простой сотрудник, а она директор с «Волгой» и личным водителем.

Новосельцев на этой встрече читает Калугиной стихи Пастернака. Эти стихи тогда считались чем-то вроде пароля среди узкого круга просвещенной интеллигенции. Калугина же оказывается вполне просвещена.

А уже на следующий день Мымра находит личное дело Новосельцева и выясняет, что он вовсе не «с улицы зашел», а окончил Московский статистический институт. Еще он читал весьма странную для офисного планктона газету. «Красная звезда» — это все же выбор действующего или отставного, но военного. При этом Новосельцев, судя по его примерному возрасту, в армии не служил и служить не мог.

Получается, что в армии служил его отец. Ведь и живет он в доме старого фонда, в бывшем доходном доме. Вероятно, Новосельцев — сын погибшего офицера, который тоскует по родителю и перенял его привычки. Все зрители помнят опрятность героя, его патологическую любовь к чистоте и аккуратно выбритые усы.