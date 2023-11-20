Волк в овечьей шкуре: кем на самом деле оказался простак Арменка из «Реальных пацанов»

В «Реальных пацанах» Арменка был тихим и спокойным, плывущим по течению персонажем. Но каким является в жизни артист, который его сыграл? Забегая вперед, у Арменки из сериала нет ничего общего с Арменом Бежаняном. Хотя так, в общем-то, обычно и бывает. Жизнь далека от съемочной площадки.

Актерство не вся жизнь для Бежаняна. В 2016 году он был выдвинут в качестве депутата законодательного собрания в городе Оса. Чутье не подвело мужчину, ведь в политику он лезть совершенно не хотел. Но все же согласился, а зря.

Ключевым аспектом предвыборной программы стала защита природных ресурсов Пермского края. Звучит прекрасно, если бы не черная полоса. Во время политических игрищ Бежанян перешел дорогу кому-то из сильных мира сего и тут же поплатился за это самым настоящим уголовным делом.

Артист и по совместительству общественный деятель был обвинен в том, что он незаконно оформил арендованные участки земли, а сделал это для того, чтобы сэкономить на аренде. Штраф был не самый крупный — 100 тысяч рублей. Но дорога в политику оказалась закрыта.

Дело тянулось аж два года, но экранному Арменке удалось победить систему. Правда, не до конца. Обвинения в итоге сняли за отсутствием состава преступления. Но актер не успокоился и сообщил, что намерен взыскать с государства моральную компенсацию. Сумму назвал космическую — миллиард рублей. Пока прессе ничего не известно об успехе или фиаско, постигшем общественного деятеля на поприще поиска справедливости.