Волчий билет от поклонников: Netflix бездарно испортили культовое аниме 1995 года — хуже продолжения уже не будет

Netflix снова доказал: всё, к чему он прикасается, превращается не в золото, а в кучку навоза. «Синдром одиночки 2045», новый проект по культовому аниме «Призрак в доспехах», вышел и… провалился.

Визуал уровня дешёвой студенческой работы

Создатели впервые полностью ушли в 3D, и это решение оказалось катастрофой. Модели персонажей грубые и неестественные, движения — деревянные, окружение пластиковое и безжизненное.

В одной сцене может быть идеально прорисованная дверная ручка и абсолютно пустой коридор — диссонанс на каждом шагу. Даже голливудская адаптация 2017 года со Скарлетт Йоханссон выглядела куда убедительнее.

Сюжета нет — и это проблема

Вместо напряжённых философских дилемм и глубины оригинала зрителю достаются 12 серий бесконечных перестрелок и сменяющихся локаций. Нет ни нормальной экспозиции, ни погружения в мир, ни проработанной мотивации героев.

Майор Кусанаги, некогда сложный персонаж, здесь превращена в статиста с парой пафосных реплик.

Смысл вторичен

«Призрак в доспехах» всегда задавал вопросы: где проходит граница между человеком и машиной, что делает нас личностью, как меняется идентичность в мире кибернетизации.

«SAC_2045» обходит эти темы стороной и вводит концепцию «постлюдей» без какого-либо влияния на окружающий мир. Всё сводится к клишированным битвам, а главный месседж сериала не смогли вывести сами создатели. Потому получилось невнятное продолжение, с рейтингом 6,2.

Netflix взял культовую франшизу, которая вдохновила «Матрицу» и половину киберпанк-жанра, и превратил её в бездушный экшен. Ирония в том, что даже спорная голливудская адаптация выглядит на фоне SAC_2045 живее и глубже.

«Акиру» и «Призрака в доспехах» впервые покажут в кинотеатрах России: фанаты не узнают культовые аниме.