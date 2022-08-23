Волчий билет Гайдая: за что главный режиссер СССР ополчился на Гомиашвили

Леонид Гайдай много лет мечтал экранизировать одно из своих любимых произведений — роман Ильфа и Петрова «12 стульев». Но его задумка практически сразу столкнулась со сложностью выбора актера на главную роль Остапа Бендера. Постановщик отсматривал пробы Гафта, Евстигнеева, Ширвиндта, Баталова и уже собирался утвердить Владимира Высоцкого. Затем на роль был приглашен Александр Белявский, но он не смотрелся в кадре рядом с Сергеем Филипповым, играющим Кису Воробьянинова.

Наконец, друзья подсказали Гайдаю обратить внимание на грузинского актера Арчила Гомиашвили, который играл Остапа в театральных постановках. После выхода ленты на экраны в 1971 году к Арчилу пришла всесоюзная слава. Но Гайдай «выписал» актеру волчий билет, отказавшись в дальнейшем с ним работать.

Выяснилось, что на съемках режиссер и Гомиашвили постоянно конфликтовали, так как по-разному видели Бендера. Арчил обиделся на решение постановщика озвучить его героя другим актером: за Остапа в ленте говорит Юрий Саранцев. Гайдай же объяснял это желанием обойтись без грузинского акцента в кадре, передает Дзен-канал «Киномир ».

Увидев получившийся фильм, Гомиашвили назвал Гайдая плохим режиссером. Они не общались пять лет, пока свет не увидела новая экранизация «12 стульев» — на этот раз от Марка Захарова. Тогда Гайдай набрал номер Арчила и потребовал, чтобы актер срочно посмотрел на это «преступление».