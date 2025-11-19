Волан-де-Морт не просто так получил змеиноподобное лицо: Нагайна сыграла ключевую роль в его возрождении — но откуда она вообще взялась?

Неизменная тень Волан-де-Морта не всегда была чудовищем. Когда-то Нагайна была человеком, ее история куда трагичнее, чем кажется в фильмах о Гарри Поттере. В «Фантастических тварях» мир увидел Нагайну в новом облике: хрупкая девушка, обреченная жить с проклятием. Она принадлежала к редкому роду меледиктусов — женщин, которые могут превращаться в зверей, пока однажды этот процесс не становится необратимым.

Иногда Нагайна сама контролировала превращения, иногда — нет. Точка невозврата была неизбежна: в какой-то момент она должна была навсегда остаться змеей. Судя по всему, это произошло в 1930-х годах, когда ей было чуть за двадцать.

До того, как попасть в змеиную ловушку своего проклятия, Нагайна выступала в цирке «Арканус», где ее превращения показывали публике как аттракцион. Что было до цирка — история умалчивает. Но ясно одно: жизнь у Нагайны была непростой задолго до появления Темного Лорда.

Как она оказалась рядом с Волан-де-Мортом

Считается, что их пути сошлись в албанских лесах — том самом месте, где Волан-де-Морт скрывался после падения в 1981 году. К этому времени Нагайна давно потеряла человеческий облик и способность общаться с людьми. Но вот с кем она могла говорить — так это с Волан-де-Мортом.

Он же был змееуст. И впервые за десятилетия она смогла кого-то «услышать» и быть услышанной. Эта связь стала основой их союза. Более того, яд Нагайны использовали для зелья, укрепившего дух Волан-де-Морта для его окончательного возвращения. Возможно, именно поэтому черты его нового тела оказались такими змееподобными.

Как Нагайна стала крестражем

Нагайна была с Волан-де-Мортом еще до того, как стала крестражем, убийство Берты Джоркинс в 1994 году сделало ее вместилищем части его души.

Темный Лорд истязал сотрудницу Министерства, вытягивая из памяти все возможное, а затем использовал ее смерть, чтобы создать новый крестраж. После этого их связь стала буквально физической.

Она стала одной из самых опасных и важных слуг Волан-де-Морта. И самым защищенным крестражем, ведь уничтожить ее можно было только специальным оружием и только близко подобравшись к ее опасному хозяину. Меч Гриффиндора, напитанный ядом василиска, смог положить конец ее длинной, искаженной трагедией жизни.

Ранее мы писали: На Letterboxd назвали лучшие «женские» фильмы в истории: без «Сумерек» с «Поттером» хотя бы в топ-10 (но с «Интерстелларом»!)