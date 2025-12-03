Волан-де-Морт и тут преуспел: ненависть Дурслей к Гарри Поттеру имеет магический след — становится ясно только ближе к развязке

Интернет-теории про «Гарри Поттера» живут собственной бурной жизнью. Среди них одна особенно живучая: Дурсли, мол, были такими жестокими, потому что в их доме жил крестраж. После «Даров смерти», где мы увидели, как Рон меняется под влиянием медальона, фанаты решили: а что если Вернон, Петуния и Дадли не просто плохие люди — на них давил осколок души Волан-де-Морта?

Версия звучит соблазнительно и оправдывает ужаснейших опекунов на свете. Но если копнуть глубже, все не так однозначно.

Почему теория появилась

Пример Рона работает идеально: стоит ему отойти от крестража — он сразу приходит в себя, начинает трезво мыслить и буквально через пару часов хочет вернуться к друзьям. То есть крестраж не делает человека злым с нуля — он вытягивает наружу то, что уже было внутри, и доводит до абсурда.

Логично предположить, что если Гарри сам был крестражем, то жить рядом с ним годами — значит постоянно испытывать легкое, хроническое раздражение, усиливающееся со временем. Можно провести параллель с Кольцом Всевластия: Голум был мерзавцем и до Кольца, Кольцо лишь подчеркнуло то, что в нем уже сидело.

И в этом смысле теория звучит… правдоподобно.

Она все же не объясняет всего

Во-первых, Дурсли не были «приятными людьми» даже безо всякой магии. Макгонагалл назвала их «самыми ужасными маглами», просто наблюдая за их поведением. Они были теми еще занудами, помешанными на нормальности, статусе, и их раздражала любая инаковость.

Во-вторых, Гарри им вообще не нужен был. Его оставили на пороге — нежданный ребенок, которого никто не просил. У них уже был любимчик Дадли, а чужой мальчик стал для них лишним ртом и неудобством. В-третьих, Петунья годами таила зависть к Лили. И эта смесь ревности, обиды и нереализованных мечт вполне могла выливаться на Гарри. Иногда бытовая психология объясняет больше, чем темные артефакты.

Если крестраж всех «портил», почему Дадли в итоге изменился? Да, мальчик рос хулиганом, повторяя поведение родителей. Но после сцены с дементорами он впервые увидел себя со стороны — и это его встряхнуло. В «Дарах» он благодарит Гарри, жмет ему руку. И хотя это было в вырезанной сцене, все равно было.

Так где же истина?

Скорее всего — где-то посередине. Дурсли и сами по себе были токсичными, замкнутыми и мелочными. Но присутствие Гарри-крестража могло усилить их худшие черты, делая реакцию на мальчика острее, чем она была бы в обычных условиях.

Как бы ни было на самом деле, факт остается фактом: Гарри не повезло с приемной семьей. Изменилось бы что-то, если бы он не носил в себе частичку души Темного Лорда? Больше нет, чем да.

