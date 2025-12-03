Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Волан-де-Морт и тут преуспел: ненависть Дурслей к Гарри Поттеру имеет магический след — становится ясно только ближе к развязке

Волан-де-Морт и тут преуспел: ненависть Дурслей к Гарри Поттеру имеет магический след — становится ясно только ближе к развязке

3 декабря 2025 07:29
Волан-де-Морт и тут преуспел: ненависть Дурслей к Гарри Поттеру имеет магический след — становится ясно только ближе к развязке

Могли быть и помягче, если бы не одно «но».

Интернет-теории про «Гарри Поттера» живут собственной бурной жизнью. Среди них одна особенно живучая: Дурсли, мол, были такими жестокими, потому что в их доме жил крестраж. После «Даров смерти», где мы увидели, как Рон меняется под влиянием медальона, фанаты решили: а что если Вернон, Петуния и Дадли не просто плохие люди — на них давил осколок души Волан-де-Морта?

Версия звучит соблазнительно и оправдывает ужаснейших опекунов на свете. Но если копнуть глубже, все не так однозначно.

Почему теория появилась

Пример Рона работает идеально: стоит ему отойти от крестража — он сразу приходит в себя, начинает трезво мыслить и буквально через пару часов хочет вернуться к друзьям. То есть крестраж не делает человека злым с нуля — он вытягивает наружу то, что уже было внутри, и доводит до абсурда.

Волан-де-Морт и тут преуспел: ненависть Дурслей к Гарри Поттеру имеет магический след — становится ясно только ближе к развязке

Логично предположить, что если Гарри сам был крестражем, то жить рядом с ним годами — значит постоянно испытывать легкое, хроническое раздражение, усиливающееся со временем. Можно провести параллель с Кольцом Всевластия: Голум был мерзавцем и до Кольца, Кольцо лишь подчеркнуло то, что в нем уже сидело.

И в этом смысле теория звучит… правдоподобно.

Она все же не объясняет всего

Во-первых, Дурсли не были «приятными людьми» даже безо всякой магии. Макгонагалл назвала их «самыми ужасными маглами», просто наблюдая за их поведением. Они были теми еще занудами, помешанными на нормальности, статусе, и их раздражала любая инаковость.

Во-вторых, Гарри им вообще не нужен был. Его оставили на пороге — нежданный ребенок, которого никто не просил. У них уже был любимчик Дадли, а чужой мальчик стал для них лишним ртом и неудобством. В-третьих, Петунья годами таила зависть к Лили. И эта смесь ревности, обиды и нереализованных мечт вполне могла выливаться на Гарри. Иногда бытовая психология объясняет больше, чем темные артефакты.

Волан-де-Морт и тут преуспел: ненависть Дурслей к Гарри Поттеру имеет магический след — становится ясно только ближе к развязке

Если крестраж всех «портил», почему Дадли в итоге изменился? Да, мальчик рос хулиганом, повторяя поведение родителей. Но после сцены с дементорами он впервые увидел себя со стороны — и это его встряхнуло. В «Дарах» он благодарит Гарри, жмет ему руку. И хотя это было в вырезанной сцене, все равно было.

Так где же истина?

Скорее всего — где-то посередине. Дурсли и сами по себе были токсичными, замкнутыми и мелочными. Но присутствие Гарри-крестража могло усилить их худшие черты, делая реакцию на мальчика острее, чем она была бы в обычных условиях.

Как бы ни было на самом деле, факт остается фактом: Гарри не повезло с приемной семьей. Изменилось бы что-то, если бы он не носил в себе частичку души Темного Лорда? Больше нет, чем да.

Ранее мы писали: «Властелин колец» – лучшая экранизация книг, а какая же худшая? От позорных 2.3/10 «Исчезнувшую» для бедных не спасла даже Терон

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул «Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул Читать дальше 10 декабря 2025
Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Читать дальше 9 декабря 2025
Что общего у «Омерзительной восьмерки» и «Слова пацана»? Тарантино пришлось менять финал своего шедевра в последний момент Что общего у «Омерзительной восьмерки» и «Слова пацана»? Тарантино пришлось менять финал своего шедевра в последний момент Читать дальше 8 декабря 2025
Отменённый шедевр Миядзаки наверняка стал бы лучшим фильмом 80-х: почему Ghibli его «похоронила» и при чём здесь Сталин? Отменённый шедевр Миядзаки наверняка стал бы лучшим фильмом 80-х: почему Ghibli его «похоронила» и при чём здесь Сталин? Читать дальше 8 декабря 2025
Споры про Снейпа – ерунда: создатели «Гарри Поттера» от НВО уверены – сериал точно будет лучше фильмов (и у них есть веский повод) Споры про Снейпа – ерунда: создатели «Гарри Поттера» от НВО уверены – сериал точно будет лучше фильмов (и у них есть веский повод) Читать дальше 7 декабря 2025
Убил Базза, кошмарил Бо: Вуди в «Истории игрушек» хотели сделать жестоким злодеем – почему Disney передумал в последний момент? Убил Базза, кошмарил Бо: Вуди в «Истории игрушек» хотели сделать жестоким злодеем – почему Disney передумал в последний момент? Читать дальше 7 декабря 2025
Переврали и оскорбили: китайцы на дух не переносили диснеевскую «Мулан» — но лишь до тех пор, пока не вышел ремейк Переврали и оскорбили: китайцы на дух не переносили диснеевскую «Мулан» — но лишь до тех пор, пока не вышел ремейк Читать дальше 7 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше