Вокруг тела Староконя из «Солдат» разгорелся скандал: актера так и не похоронили

Вячеслав Гришечкин, известный по роли полковника Александра Староконя в сериале «Солдаты», скончался 15 сентября. Через неделю состоялась официальная церемония прощания. Поклонники были уверены, что артист уже упокоился в земле, но вскрылась шокирующая информация: дочь звезды так не похоронила отца.

Тело актера было кремировано 21 сентября. Предполагалось, что после урна с прахом будет помещена на кладбище. Но этого так и не случилось. Информацию подтвердили коллега Гришечкина Мария Берсенева, его бывшая невеста Диана и директор артиста Максим Миллер.

Они сообщили, что прах Вячеслава из крематория забрала его дочь Ольга. Именно она не захотела делать для отца могилу. Миллер опасается, что девушка может поступить всем назло и просто развеять прах Гришечкина, поэтому проститься с ним будет негде. Поклонники требуют как можно скорее похоронить останки артиста.