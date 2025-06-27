Вокруг шум, пусть так, не кипишуй: первые 5 минут «Игры в кальмара» слили в Сеть — Ки Хун в гробу, игроки ссорятся

Как ни странно, но третий сезон «Игры в кальмара» приходит почти беззвучно. Никаких бешеных флешмобов, розовых костюмов на каждом углу и прочих приколов на маркетинговых билбордах.

Ни шума, ни пены — будто Netflix, устав от собственной гиперактивности, решил отпустить поводья. Или, может быть, затишье и есть новый ход? Такая тишина, что все невольно наклоняются к экрану, ловя дыхание в ожидании. К примеру, в Сети уже всплыли первые 5 минут первой серии 3 сезона, и этому попросту не нужна реклама.

Что показали в сливе

Начинается все с того, .что гроб с Ки Хуном заносят в комнату к игрокам. Те, кто участвовал в восстании ловят ПТСР, другие ссорятся: одни против того, чтобы побеспокоиться о судьбе 456, ведь он их подставил, другие волнуются.

Когда герой просыпается, его обступает старая команда. После расспросов о произошедшем герой встает и кричит в камеру:

«Почему вы меня не убили?!»

Недалеко от острова разборки проходят на рыбацкой лодке. Напомним, в финале 2 сезона капитан сбросил одного из боевого отряда. Теперь все обсуждают, как он выпал, но один из членов команды признается, что в три ночи слышал шум. Это порождает сомнение в душе полицейского.

Что известно о финале

Финальная глава дорамы стартует уже сегодня, 27 июня — всего семь серий. И фанаты, затаившиеся было после неоднозначного второго сезона, снова оживились. Потому что на кону — не просто очередная смертельная игра, а долгожданный ответ: чем закончится противостояние Сон Ки Хуна и организации, создавшей адскую арену.

И да, теперь обещано нечто новое. Финальная игра — не детская. Ее придумали с нуля. В тизере зрители уже заметили двух жутких кукол, мальчика и девочку, а также командные шарики.

Актеры в интервью осторожно выдают крупицы: кому прыгать через скакалку с ребенком, кто останется без команды. Создатель и вовсе признался, что лишился трети зубов, придумав историю.

Netflix больше не шутит. История стала мрачнее, тяжелее. Кто расплачется в финале — участники или зрители? Скорее всего, все вышеперечисленные.

«Точно повторят нашу историю»: «Игру в кальмара» обвинили в плагиате российского сериала — и виной всему милашка Сэ Бёк. «Единственный персонаж, за чью жизнь я уверен»: в 3 сезоне «Игры в кальмара» выживет лишь 1 герой — и у Ки Хуна шансов нет.