Вокруг нового сериала с Безруковым разгорается скандал: народ разозлился по веским причинам

Сергей Безруков за годы карьеры снялся во многих прославленных проектах, заработав любовь миллионов зрителей. Артист давно считается одной из главных звезд российского экрана, однако, как оказалось, далеко не все его работы нравятся фанатам.

Так, недавно он принял участие в сериале «Шпион». В проекте он исполнил роль агента ФСБ Андрея Рыбина, который на самом деле является бывшим сотрудником ЦРУ. Практически перед выходом на пенсию с героем Безрукова связывается его давний куратор, который требует вновь работать на американцев, но Рыбин отказывается, признав Россию своей новой родиной.

Амбициозный сериал привлек внимание зрителей по всей стране, однако они не смогли сдержать своего возмущения. Больше всего фанатов разочаровала игра самого Безрукова: по их мнению, артист не справился со своей работой и не производит впечатление 50-летнего аналитика и звезды разведки.

«Игра Безрукова ужасает», «Безруков просто позорный», — уверены фанаты.

Также многие раскритиковали и сам сюжет сериала. По мнению зрителей, сценаристы даже не постарались сделать интересной хотя бы одну серию из восьми, поэтому они совсем не ждут второго сезона.