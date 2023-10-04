Вогнала турков в краску: Пересильд не постеснялась оголить прелести на отдыхе

Отпуск лишним не бывает — так решила Юлия Пересильд и второй раз за год отправилась к морю. Прежде артистка побывала в Греции, а теперь прилетела в Анталью. И уже успела показать туркам зрелище не для детских глаз.

С собой звезда фильма «Вызов» взяла двух дочерей от Алексея Учителя — Анну и Марию. Семейство обосновалось на комфортной вилле с бассейном. Чтобы разнообразить отдых, актриса направилась в аквапарк, где не постеснялась оголить свои прелести.

Знаменитость надела откровенное бикини нежно-розового оттенка. Модель купальника отлично продемонстрировала формы Пересильд и заставила остальных отдыхающих залиться краской.

Экс-возлюбленная режиссера призналась в социальных сетях, что вовсю наслаждается своим пребыванием в Турции, где сейчас отличная погода. Ей нравится плескаться в прохладном море и дышать чистым воздухом.