Военный, здоровенный: отец Мясникова оказался эталоном мужской красоты
Звезда экрана представил публике своих родственников.
Александр Мясников родился в семье врачей Леонида и Ольги. С детства будущая звезда экрана знал, что свяжет свою жизнь с медициной, и поддерживал теплые отношения с родителями. А не так давно впервые поделился архивными снимками.
На кадрах, которые знаменитость опубликовал в своем Telegram-канале, можно увидеть Леонида и Ольгу совсем молодыми. Отец телевизионного врача позирует в морской форме: как оказалось, Мясников-старший учился в военно-морском училище.
Пользователи Сети остались в восторге от публикации звезды экрана. В комментариях они поблагодарили его за откровенность и осыпали родителей комплиментами, отметив, как мужественно выглядит Мясников-старший.
«Такие красивые люди!», «Какие милые родители, счастливые и красивые», «Какие красивые и умные ваши родители!» — пишут поклонники.