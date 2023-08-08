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Военный, здоровенный: отец Мясникова оказался эталоном мужской красоты

8 августа 2023 13:00
Военный, здоровенный: отец Мясникова оказался эталоном мужской красоты

Звезда экрана представил публике своих родственников.

Александр Мясников родился в семье врачей Леонида и Ольги. С детства будущая звезда экрана знал, что свяжет свою жизнь с медициной, и поддерживал теплые отношения с родителями. А не так давно впервые поделился архивными снимками.

На кадрах, которые знаменитость опубликовал в своем Telegram-канале, можно увидеть Леонида и Ольгу совсем молодыми. Отец телевизионного врача позирует в морской форме: как оказалось, Мясников-старший учился в военно-морском училище.

Пользователи Сети остались в восторге от публикации звезды экрана. В комментариях они поблагодарили его за откровенность и осыпали родителей комплиментами, отметив, как мужественно выглядит Мясников-старший.

«Такие красивые люди!», «Какие милые родители, счастливые и красивые», «Какие красивые и умные ваши родители!» — пишут поклонники.

Военный, здоровенный: отец Мясникова оказался эталоном мужской красоты
Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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