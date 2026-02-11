Военное кино, Иван Янковский и… «Дэдпул»?! В будущем российском хите появится звезда киновселенной Marvel

Авторы картины шли к этому 4 года.

В кадре – суровые Альпы 1943 года, побег из лагеря смерти, трое людей, говорящих на разных языках. А где-то рядом – актер из киновселенной Marvel. И если заранее не предупредить, большинство зрителей его попросту не узнают.

Слишком уж разительно отличается стальной гигант из «Дэдпула» от человека, который стоит за этим образом.

Речь об «Альпийской балладе» – экранизации повести Василя Быкова. В центре сюжета советский солдат, роль которого исполняет Иван Янковский.

Его герой бежит из лагеря в итальянских Альпах и вынужден делить путь с неожиданными спутниками – итальянкой-антифашисткой Джулией и немецким актером. Три дня преследований, холода и внезапно вспыхнувшим чувств.

Проект вынашивали четыре года. Съемки проходят в Сербии, продюсеры – российские и сербские компании при поддержке Фонда кино. Создатели подчеркивают: им важно соединить честную интонацию советской классики с энергией современного кино.

Среди актеров – Стефан Капичич. В «Дэдпуле» он подарил голос и характер Колоссу, тому самому моральному камертону в стальном теле, созданном при помощи CGI.

Здесь же перед нами появится живой человек без цифровой брони и суперспособностей. Весной 2027 года зрители увидят, как герой комиксов органично впишется в историю о войне, выборе и любви на фоне живописных гор.