Водят за нос и подсказывают: всплыла громкая ложь на шоу Якубовича «Поле чудес»

Сотый выпуск всеми любимого шоу «Поле чудес», вышедший в эфир в 1992 году, стал настоящим праздником. Эпизод снимали в здании Московского цирка на Цветном бульваре, а в качестве главного приза пообещали заграничный автомобиль Volvo.

Финалиста шоу отделял всего один вопрос от заветной машины. Он отгадал три первых буквы слова – и участнику дали две минуты на размышления, чтобы назвать слово целиком.

Леонид Якубович попросил зал о тишине, но один из зрителей ослушался просьбы ведущего и все-таки сделала подсказку.

Якубович был в ярости. Он обратился к финалисту и предложил отгадать другое слово, чтобы игра была честной. К сожалению, во второй раз удача отвернулась от участника – и он не сумел ответить на вопрос. В качестве утешительного приза финалисту юбилейного выпуска подарили видеомагнитофон.