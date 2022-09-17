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Водят за нос и подсказывают: всплыла громкая ложь на шоу Якубовича «Поле чудес»

17 сентября 2022 13:00
Водят за нос и подсказывают: всплыла громкая ложь на шоу Якубовича «Поле чудес»

Финалист шоу остался у разбитого корыта.

Сотый выпуск всеми любимого шоу «Поле чудес», вышедший в эфир в 1992 году, стал настоящим праздником. Эпизод снимали в здании Московского цирка на Цветном бульваре, а в качестве главного приза пообещали заграничный автомобиль Volvo.

Финалиста шоу отделял всего один вопрос от заветной машины. Он отгадал три первых буквы слова – и участнику дали две минуты на размышления, чтобы назвать слово целиком.

Леонид Якубович попросил зал о тишине, но один из зрителей ослушался просьбы ведущего и все-таки сделала подсказку.

Якубович был в ярости. Он обратился к финалисту и предложил отгадать другое слово, чтобы игра была честной. К сожалению, во второй раз удача отвернулась от участника – и он не сумел ответить на вопрос. В качестве утешительного приза финалисту юбилейного выпуска подарили видеомагнитофон.

Фото: Legion-Media, кадр из программы "Поле Чудес" (1990)
Алла Новикова
Алла Новикова
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