Водят публику за нос: воссоединению Керема Бюрсина и Ханде Эрчел нашлось подтверджение

Разрыв Керема Бюрсина и Ханде Эрчел может быть PR-акцией. Внимательные поклонники нашли факты, подтверждающие это.

В первую очередь армия поклонников и СМИ обратили внимание на социальные сети бывших возлюбленных. Дело в том, что Бюрсин до сих пор подписан на аккаунты Эрчел. При этом все его новые знакомые тут же начинают следить не только за его страницей, но и за страницей его экс-избранницы.

Также подтверждают факт отношений и несколько личных поездок Эрчел. Например, не так давно она решила посетить футбольный матч, который проходил в Стамбуле. И на игру актрису отвез личный водитель Бюрсина.

При этом, как пишет «СтарХит », сами артисты так ни разу и не подтвердили официально свой разрыв. Со стороны актера с публикой разговаривал лишь его менеджер, а Эрчел и вовсе оставила поклонников без каких-либо комментариев. Поэтому, по мнению фанатов, на самом деле знаменитости не расстались и строят свои отношения в тайне от посторонних глаз.