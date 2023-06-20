Водянова разоткровенничалась на камеру: за нее станет стыдно каждому

Супермодель Наталья Водянова достигла невероятных карьерных высот. Но есть в биографии звезды кое-что, о чем она долгие годы умалчивала. Это разочарует многих ее поклонников.

Недавнее откровение Водяновой повергло общественность в шок. Модель обратилась к нынешним выпускникам с речью, а в конце выступления призналась, что она так и не окончила школу. Видимо, этот факт ее ничуть не смущает.

Наталья была вынуждена бросить учебу, чтобы помогать матери и сестре, страдающей ДЦП. После школы Водянова подрабатывала продавщицей, а в свободное время гуляла с больной родственницей. На учебу ей не хватало ни времени, ни сил. В итоге в вуз Наталья тоже не поступила. Она рано начала моделью карьеру, которая впоследствии обеспечила ей и ее семье безбедную жизнь.

С одной стороны, пример Водяновой говорит о том, что отсутствие образования не препятствует успешной карьере. С другой — у многих сложится впечатление, что Наталья не из тех звезд, которые блещут интеллектом.