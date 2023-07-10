Водонаева унизила Бородину после пикантного видео: ни один мужчина теперь не посмотрит

Алена Водонаева никогда не питала симпатии к Ксении Бородиной. Знаменитости многое не нравится в ведущей «Дома-2». Например, журналистка высмеяла ее за жалкие попытки стать секс-бомбой.

На глаза бывшей участницы скандальной телестройки попалось пикантное видео, которое Бородина сняла в Турции. Ксения облачилась в купальник и надела халат в тон, который принялась игриво распахивать, крутя бедрами и оголяя ноги. Подобное зрелище лишь рассмешило Водонаеву.

«Хочет казаться сексуальной. Но чего нет, того нет»,

— публично унизила знаменитость популярную ведущую, намекнув, что на нее не посмотрит ни один мужчина. Вдобавок Алена обратила внимание на слишком «нервную» мимику и жесты Бородиной.

По мнению Водонаевой, ее заклятая подруга напрочь лишена пластики и женской грации, а потому ей стоит вести себя максимально сдержанно и «спокойно».